Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, şeker pancarı alım fiyatını açıkladı: (2)

KARS (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarım sektörünün her geçen gün güçlendiğini ve ekonominin can damarlarından birisi haline geldiğini belirtti.

Bakan Kirişci, Kars Şeker Pancarı Alım Kampanyası Töreni'nde, ülkenin her köşesini kalkındırmak, her vatandaşın huzuru, güvenliği ve saygınlığı için gerekli çözüm ve atılımlara odaklandıklarını söyledi.

Ülke ve millet adına bu anlamda mutluluk ve onur verici bir tarih yazıldığını ifade eden Kirişci, "Bir taraftan yeni enerji kaynakları ve altyapı yatırımlarıyla ekonomide yüzyılın atılımları yapılırken, diğer taraftan da dış politikada saygın ve belirleyici bir ülke olma yolunda tarihi adımlar atılmaktadır. Bugün Türkiye, uluslararası krizlerin çözümüne yönelik katkılarıyla küresel bir güç haline gelmiştir. Rusya-Ukrayna krizinde Türkiye'nin oynadığı rol, dünya barışı adına oldukça önemlidir." dedi.

Kirişci, Türkiye’nin, ekonomik ve siyasal gücü sayesinde bugün oyun kurucu bir ülke konumuna geldiğini belirtti.

- "Gıda güvenliği, tarım politikalarımıza yön veren en temel önceliklerimizden biridir"

Ukrayna-Rusya savaşının yol açtığı tahıl krizinin aşılmasında Türkiye'nin üstlendiği yapıcı rolün önemine değinen Kirişci, şöyle konuştu:

"Zira, gıdaya erişimin bir insan hakkı olduğunu biliyor, siyaset mekanizmasını bu yolda etkinleştirmeyi tarihi ve vicdani sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Hükümetimiz de dünya ülkelerinin gıda güvenliği adına, bu sorumluluğu layıkıyla yerine getirmektedir, getirmeye devam edecektir. Gıda güvenliği, tarım politikalarımıza yön veren en temel önceliklerimizden biridir. Bu anlamda gıdada kendine yeterliliği, bir istiklal ve istikbal meselesi olarak değerlendiriyoruz. Bu nedenle göreve geldiğimiz günden bu yana tarımın stratejik bir sektör olduğunu vurguluyoruz."

Sözleşmeli üretimi her iki boyutuyla da son derece fonksiyonel bir model olarak gördüklerini ve önemsediklerini belirten Kirişci, "Bu üretim modeli, bildiğiniz gibi şeker pancarında yıllardan beri uygulanıyor. Gıda arzı açısından sağladığı istikrarla olduğu kadar, çiftçi memnuniyetine yönelik sonuçlarıyla da öngörülebilirliği sağlayan bir model olduğunu görüyoruz.Üretimle ilgili belirsizliklerin ortadan kaldırılması yanında, üreticimizi koruyacak etkili bir model olarak değerlendirmekteyiz." diye konuştu.

Kirişci, tarım sektörünün çiftçinin gücü, üretkenliği ve dirayetiyle ileriye gidebileceğine işaret etti.

"Tarım varsa tarımın sanayisi ve katma değeri de vardır" diyen Kirişci, şöyle devam etti:

"Tarım sektörümüz sanayisiyle buluştuğu nispette güçlenmekte, bu da sektörü, ekonominin can damarlarından biri haline getirmektedir. Şeker pancarı üretimini ve şeker sanayisini bu anlamda tarım sektörümüzün en güçlü ve en verimli alanlarından biri olarak görüyoruz. Şeker sanayimiz, Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren ülkemiz tarımına rehberlik eden, istihdam ve sanayileşmede önemli role sahip bir sektör olmuştur. Tarıma dayalı sanayi dediğimizde şeker fabrikaları akla gelen ilk örneklerden biri olmuştur. Sadece üretimde istikrar, yeterlilik ve katma değer sağlamakla kalmayıp, istihdama katkılarıyla da bölgenin sosyal kalkınmasını desteklemektedir."

- "Şeker üretiminin stratejik önemi bugün daha da arttı"

Kirişci, şeker pancarının aynı zamanda çok yönlü bir bitki olduğunu, sadece ekonomik anlamda değil ayrıca şeker pancarının, alan bazında bir ormana kıyasla tam 3 kat daha fazla oksijeni atmosfere verdiğini söyledi.

Stratejik bir sektör olan tarımı güçlendirmek ve aynı zamanda üreticilerin emeğini koruma konusunda son derece kararlı olduklarını ifade eden Kirişci, şunları kaydetti:

"Bu iki hususu birbirinin koşulu olarak görüyor, tarım politikalarımızı gıda bağımsızlığını ve insanı merkeze alan bir anlayışla şekillendirmeye devam ediyoruz. Küresel ekonomide ortaya çıkan belirsizlik ve riskler dolayısıyla şeker üretiminin stratejik önemi bugün daha da arttı. Bu nedenle, çiftçilerimizi memnun edecek her fedakarlığı ve çalışmayı el birliğiyle yapacağımıza yürekten inanıyorum. Gerek özel sektör gerekse kamu işletmelerimiz bu konuda aklıselim bir yaklaşım içinde olacaktır."

Yeni üretim sezonun bereket getirmesini dileyen Kirişci, "Eli öpülesi çiftçilerimizin alın ve akıl terini korumakta ne kadar kararlı olduğumuz, bütün milletimiz tarafından görülmektedir. Biz şeker fabrikalarını bu ülkenin olmazsa olmazı olarak görüyoruz. 2022-2023 yılı şeker pancarı alım kampanyamızın bütün ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Yeni dönemde başta üreticilerimize bol bereketli kazançlar sağlamasını, çalışan kardeşlerimizin emeklerinin karşılığını fazlasıyla almasını diliyorum. Halkımıza ve ülkemize faydalar getirmesini niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Bakan Kirişci, Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz ile AK Parti Kars milletvekilleri Ahmet Arslan ve Yunus Kılıç, şeker pancarlarını fabrikaya ilk getiren çiftçilere ödül verdi.

Okunan duaların ardından kantar açılışı yapılarak ilk pancar alımı gerçekleşti.

(Bitti)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.