Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kars'ta konuştu:

KARS (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye'nin tarımsal ve hayvansal üretimde önemli bir noktada olduğunu, ülkelerin kendine yeterliliğini sağlaması için şehirlerin üzerine büyük görev düştüğünü belirtti.

Bakan Kirişci, Kars Kafkas Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Prof. Dr. Necdet Leloğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen, Türkiye'de embriyo transferinden ilk kez doğan Beefmaster ırkı buzağılarının lansman etkinliğine katıldı.

Kirişci, buradaki konuşmasında, kırsaldan kente göçün farklı sorunları ortaya çıkardığını, kırsal alanlardaki nüfusun önemli ölçüde azaldığını aktardı.

"Şehirde umut var, gelecek var" diyerek kırsalı terk etmenin, bu ülkenin yaşadığı pek çok sorunun esasını oluşturduğunu dile getiren Kirişci, şöyle konuştu:



"Kentlerdeki karmaşa, kadına olan şiddet, insanlar arasındaki geçimsizlik, bir şey olduğunda elini beline atıp silahına sarılarak karşısındaki insanlara şiddet uygulama, saldırma bunların yanı sıra kırsaldan gelenler ile kenttekilerin bir arada yaşamasından kaynaklı çatışma var. Bu çatışmadan ne kırsalı terk edenler mutlu, ne de kendini o kentin asli unsuru olarak görenler. Tabi tarımsal üretimde menfi yönde etki oluşturuyor."

Kirişci, kırsaldan kente göç olmasına rağmen, Türkiye'nin tarımsal üretiminde son 20 yılda sayısal anlamda büyük bir artış sağlandığını ifade etti.

Ülke genelinde bitkisel ve hayvansal üretimde başarının zorunlu olduğunu vurgulayan Kirişci, şunları kaydetti:

"Dünyada artık herkes yerelden kalkınmaya büyük önem veriyor. Bu bağlamda tıpkı ülkelerin kendine yeterliliği ne kadar önemliyse, şehirlerin de kendine yeterliliği olmalı. Buradan hareketle hayvancılık konusunda Kars'ta hayvancılık konusunda büyük başarısı var ama Kars'ın daha iyi şeyler yapmasına mani değil. Üniversitemizin bu çalışmasını da yıllardır benim niye mesafe kat edemedik diye aklıma geldikçe düşündüğüm bir iş. Bugün biraz daha derinlemesine düşünme fırsatı buldum. Bu çalışmanın daha ileri taşınması için bakanlık olarak bütün desteğimizi sürdüreceğiz."

Konuşmaların ardından Kirişci, Veteriner Fakültesi çiftliğindeki doğum yapan hayvanların bulunduğu alanda inceleme yaptı.





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