Kars'taki trafik kazasında ölen 4 arkadaşın cenazesi toprağa verildi

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KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi toprağa verildi.

Dün meydana gelen kazada hayatını kaybeden İsmail Temel, Adem Çelik, Recep Sarı ve Nuh Aslan'ın cenazesi, hastanedeki işlemleri tamamlandıktan sonra ailelerine teslim edildi.

Temel, Çelik ve Sarı'nın cenazeleri, Sarıkamış ilçesindeki İstasyon Mahallesi Camisi'ne getirildi ve kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Nuh Aslan'ın cenazesi ise Gecikmez köyüne götürülerek defnedildi.

Kazada ölen 4 arkadaşın ilçeye bağlı Gecikmez köyündeki bir düğüne çekim yapmak için gittikleri öğrenildi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde dün gece saatlerinde Uğur G. idaresindeki 63 AAB 271 plakalı tırın Kars-Erzurum kara yolu Keklik Deresi mevkisinde, Recep Sarı'nın kullandığı 48 U 8362 plakalı otomobille çarpışması sonucu 4 kişi ölmüş, 1 kişi yaralanmıştı.



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