Kars'ta yangın ihbarına giden itfaiye ekibine sürpriz kutlama

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KARS (AA) - Kars'ta yangın ihbarında bulunan mahalleli, itfaiye görevlilerinin "İtfaiye Haftası"nı pasta keserek kutladı.

Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki bazı vatandaşlar, İtfaiye Haftası dolayısıyla itfaiye çalışanlarına sürpriz yapmak için 112 Acil Çağrı Merkezine yangın ihbarı yaptı.



Olaydan habersiz bölgeye gelen itfaiye ekipleri alkışlarla karşılandı.

Önce şaşıran itfaiyeciler durumu anlayınca mahalle sakinlerine teşekkür etti.

İtfaiyeciler daha sonra kendileri için hazırlanan pastayı çocuklarla kesti.

Sürprizden mutlu olduklarını ifade eden itfaiye erleri, önce çocuklara ikram ettikleri pastayı mahalleliyle yedi.

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