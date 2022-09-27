Kars'ta 2. Karabağ Savaşı'nın ikinci yılında şehitler anıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars'ta 2. Karabağ Savaşı'nın ikinci yılında şehitler anıldı

AA

Kars'ta 2. Karabağ Savaşı'nın ikinci yılında şehitler anıldı

KARS (AA) - Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev, Ermenistan'ın işgali altındaki toprakların kurtarılması için 27 Eylül 2020'de başlatılan 44 günlük 2. Karabağ Savaşı'nın ikinci yılında şehitleri andıklarını belirtti.

Guliyev, kentteki başkonsolosluk binasında düzenlediği basın toplantısında, "Şehitleri Anma Günü" dolayısıyla Azerbaycan'da da etkinliklerin düzenlendiğini söyledi.

Şehitleri rahmetle andıklarını ifade eden Guliyev, şöyle konuştu:

"Azerbaycan Cumhurbaşkanı ve Başkomutan İlham Aliyev'in önderliğinde 3 bin şehit ve binlerce yaralı Azerbaycan askeri, 32 yıl önce yenilmiş bir halkı, galip ve zafer kazanmış ülke haline getirdi. 1980'lerin sonuna doğru, her zaman topraklarımızda gözü olan Ermeniler, Azerbaycan topraklarını işgal etme adına harekete geçti. Özellikle 1987'den sonra Azerbaycan'ın Umum Milli Lideri Haydar Aliyev'in Moskova’daki görevinden istifa etmesinden sonra Ermeniler daha da aktifleşti. Ne yazık ki Sovyetler Birliği'nin de desteğini alan Ermeniler, Azerbaycan'ın arazisinin yüzde 20'sini işgal etti. Ve Birinci Karabağ Savaşı'nda binlerce şehit verdik ve topraklarımızı kaybetmiş olduk."

Guliyev, yaklaşık 30 yıl boyunca yapılan karşılıklı diplomatik görüşmelerin sonuçsuz kaldığını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Temmuz 2020'de Ermeniler yeniden hücuma geçti. Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev, bunlara gereken dersin verilmesi için ordumuza emir verdi. 27 Eylül 2020'de 2. Karabağ Savaşı başladı. 44 gün süren bu savaş Azerbaycan'ın zaferiyle ve topraklarımızın işgalden azat olmasıyla sonuçlandı. Ermeniler yine de baskın etmeye, topraklarımıza saldırmaya ve topraklarımıza mayın döşemeye devam ediyor. Savaşın sonucunda ortaya çıkan manzara çok korkunç ve ürkütücüydü. Çünkü şehirlerimiz viran olmuştu, kentlerimiz dağıtılmıştı. Ermeniler 'bizim' dedikleri Karabağ topraklarını yerle bir etmişler ve yaşanmayacak hale getirmişlerdi."

Azerbaycan'ın her zaman barış taraftarı olduğunu dile getiren Guliyev, "Eylülün 12 ve 13'ünde yeniden Azerbaycan ordusuna baskın etmeye başladılar ve bunun karşılığını da yeniden almış oldular." ifadesini kullandı.

​​​​​​​ Guliyev, "27 Eylül tarihini Aliyev'in kararına esasen anma günü ilan ettik. Bu günü hem 2. Karabağ Savaşı'nın başlaması hem de aziz şehitlerimizi anma günü olarak belirledik. 2 Karabağ Savaşı'nda yaklaşık 3 bin şehit verdik. Tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Gazilerimize minnettarlığımızı bildiriyoruz. Topraklarımız o aziz şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış ve daha değerli olmuştur." dedi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kars'ta yangın ihbarına giden itfaiye ekibine sürpriz kutlama
YEREL HABERLER Kars'ta yangın ihbarına giden itfaiye ekibine sürpriz ...
Kars'ta 4 arkadaşın öldüğü trafik kazasına karışan tır sürücüsü tutuklandı
YEREL HABERLER Kars'ta 4 arkadaşın öldüğü trafik kazasına karışan ...
Kars'taki trafik kazasında ölen 4 arkadaşın cenazesi toprağa verildi
YEREL HABERLER Kars'taki trafik kazasında ölen 4 arkadaşın cenazesi ...
Kars'ta soğuk havanın ardından sobalar yanmaya başladı
YEREL HABERLER Kars'ta soğuk havanın ardından sobalar yanmaya ...
Kars'ta "geleneksel at yarışı" düzenlendi
YEREL HABERLER Kars'ta "geleneksel at yarışı" düzenlendi
Kars'ta otomobil ile tır çarpıştı, 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kars'ta otomobil ile tır çarpıştı, 4 kişi öldü, 1 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.