Kars'ta evlilik vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 5 zanlı yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars'ta evlilik vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 5 zanlı yakalandı

AA

Kars'ta evlilik vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 5 zanlı yakalandı

KARS (AA) - Kars'ın Kağızman ilçesinde "evlilik" vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen sahte gelinin de aralarında bulunduğu 5 kişi yakalandı.

Kağızman'a bağlı Çayarası köyünden evlenmek için Gaziantep'e giden M.Ç, burada kendisiyle evlenme vaadinde bulunan S.A.Ö. ve ailesiyle tanıştı.

S.A.Ö ve teyzesi S.B'nin düğün hazırlıkları için Kağızman'a gelmesi sonrası düzenlenen kına gecesinde S.A.Ö'ye 8 bilezik, küpe ve 3 yüzük takıldı.

Damat M.Ç. bu süreçte konuşmalarından şüphelendiği S.A.Ö. ve S.B'yi takibe aldı.

Kına gecesinin ardından 01.30'da evden çıkan gelin ve teyzesini takibini sürdüren M.Ç, bu kişileri köyde bekleyen bir otomobile binerken fark etti.

Otomobille kaçmaya çalıştıkları ve evlilik vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen sahte gelin, teyzesi ve araçla bu kişileri almaya gelen C.Ö, S.Ö. ve S.A, köylülerin de yardımıyla yakalandı.

Bu kişiler olay yerine çağrılan jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Zanlılardan ele geçirilen ve kına gecesinde S.A.Ö'ye takılan takılar ise M.Ç'ye teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ardahan'da depremden en çok etkilenen 5 köye 50 çadır kuruldu (2)
YEREL HABERLER Ardahan'da depremden en çok etkilenen 5 köye 50 çadır ...
Kars'ta ŞÖNİM'e 9 ayda 1100 kadından başvuru
YEREL HABERLER Kars'ta ŞÖNİM'e 9 ayda 1100 kadından başvuru
Geleceğin piyanistleri Sarıkamış'ta açılan kursta yetişiyor
YEREL HABERLER Geleceğin piyanistleri Sarıkamış'ta açılan kursta ...
Ardahan'daki depremde Kars'ta 26 yapıda hasar oluştu
YEREL HABERLER Ardahan'daki depremde Kars'ta 26 yapıda hasar oluştu
Ardahan'da 5 büyüklüğünde deprem (3)
YEREL HABERLER Ardahan'da 5 büyüklüğünde deprem (3)
Kars 36 Spor, Ziraat Türkiye Kupası 2. turunu geçmek istiyor
YEREL HABERLER Kars 36 Spor, Ziraat Türkiye Kupası 2. turunu geçmek ...
Kars'ta 2. Karabağ Savaşı'nın ikinci yılında şehitler anıldı
YEREL HABERLER Kars'ta 2. Karabağ Savaşı'nın ikinci yılında şehitler ...
Kars'ta yangın ihbarına giden itfaiye ekibine sürpriz kutlama
YEREL HABERLER Kars'ta yangın ihbarına giden itfaiye ekibine sürpriz ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.