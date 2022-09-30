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Kars'ta denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler "ebru sergisi" açtı

AA

Kars'ta denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler "ebru sergisi" açtı

KARS (AA) - Kars'ta denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan hükümlülerinin ebru sanatı çalışmaları sergilendi.

Kars Adliyesindeki serginin, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Amanvermez, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay, Denetimli Serbestlik Müdürü Hakan Hoşgören ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Adem Ertaş'ın katılımıyla açılışı yapıldı.

Başsavcı Amanvermez, burada yaptığı konuşmada, denetimli serbestlik hükümlülerinin topluma kazandırılması, suç işlemelerinin önlenmesi amacıyla eğitimler, seminerler düzenlediklerini söyledi.

Denetimli serbestliklerin meslek kazandırma gibi birçok faaliyetlerinin olduğunu anlatan Amanvermez, "Ebru çalışması sergisi, boş zaman faaliyetleri kapsamında yapılan çalışmalardır. Hükümlülerimizin, el emeği göz nuru çalışmalarıdır, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Aynı zamanda hükümlülerin eğitim çağındaki çocuklara, kırtasiye malzemesi yardımı yaptık." dedi.

Amanvermez ve beraberindekiler daha sonra sergiyi gezdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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