Kars'ta silajlık mısırın hasadı imece usulü yapılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars'ta silajlık mısırın hasadı imece usulü yapılıyor

AA

Kars'ta silajlık mısırın hasadı imece usulü yapılıyor

KARS (AA) - Kars'ta, kışın hayvanların kaba yem ihtiyacını karşılamak için ekilen silajlık mısırın hasadı imece usulüyle gerçekleştiriliyor.

Verimli topraklara sahip Akyaka ilçesinde, bu yıl etkili olan yağışlarla sulu alanlara ekilen silajlık mısır, çiftçinin yüzünü güldürüyor.

Yaz boyunca büyük emeklerle yetiştirilen ve boyları yaklaşık iki metreyi aşan yem bitkisinin hasadı traktörlerle yapılıyor. İmece usulüyle yapılan hasat sonrası silajları stoklayan çiftçiler, hayvanlarının kışlık yem ihtiyacını karşılayacak.

Paketlemesi yapılan mısır silajları daha sonra traktör römorklarına doldurularak depolara taşınıyor.

Çiftçilerden Hakan Güzeloğlu, AA muhabirine, hayvancılığın tarımsal faaliyetler içerisinde önemli bir yere sahip olduğunu, yemin de ekonomik ve karlı bir hayvancılık faaliyeti yürütmede en önemli etken olduğunu söyledi.

Mayıs ayında ekilen silajlık mısırı hasat etkilerini anlatan Güzeloğlu, "Çiftçilerle burada yardımlaşarak imece usulü hasat yapıyoruz. Dönüme 5-6 tona kadar mısır veriyor. Mısır silajı hayvan besiciliği için birebir, kaba yem olarak kullanıyoruz. Süt bakımından da oldukça verimlidir." dedi.

Güzeloğul, bu yıl verimli bir sezon geçirdiklerini, emeklerinin karşılığını aldıklarını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kağızman'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı kutlandı
YEREL HABERLER Kağızman'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı ...
ABD'li hemşire rahim ameliyatı için Kars'ı tercih etti
YEREL HABERLER ABD'li hemşire rahim ameliyatı için Kars'ı tercih ...
Kars'ta denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler "ebru sergisi" açtı
YEREL HABERLER Kars'ta denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler ...
Cıbıltepe Kayak Merkezi kış sezonuna hazırlanıyor
YEREL HABERLER Cıbıltepe Kayak Merkezi kış sezonuna hazırlanıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.