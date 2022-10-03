Kars'ta çocukların yaralı bulduğu kerkenez tedaviye alındı

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KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çocukların yaralı bulduğu kerkenez, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Sarıkamış ilçesinde uçamaz halde kerkenez bulan çocuklar, kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğüne bağlı Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim etti.

Kanadından yaralı olduğu tespit edilen kerkenez, Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alındı.

Yaralı kuş, tedavisinin ardından bulunduğu yerde doğaya salınacak.

Çocuklardan Behçet Cengiz, Yeni Mahalle'de yolda kanadı kırık herhalde buldukları kerkenezi yetkililere ulaştırdıklarını ve tedavisinin yapılacağını söyledi.

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