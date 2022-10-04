Kars'ta hayvanların kışlık yiyeceği için hazırlanan ot yığını yandı

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KARS (AA) - Kars'ın Digor ilçesinde, hayvanların kışlık yiyeceği için hazırlanan ot yığınının büyük bölümü yandı.

İlçeye bağlı Türkmeşen köyünde Köroğlu Abay'ın evinin önünde yer alan ve hayvanlara kışın verilmek üzere hazırlanan balyalardan oluşan ot yığınında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, köylülerin müdahalesine rağmen rüzgarın etkisiyle otların büyük bölümünü sardı.



Olay yerine çağrılan itfaiye ve ilçe özel idaresi ekiplerince müdahale edilen yangın güçlükle söndürüldü.



Büyük bir bölümü yanan ot yığınındaki yangının çıkış sebebi araştırılıyor.



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