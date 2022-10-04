Kağızman'da Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi

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KARS (AA) - Kağızman ilçesinde "Dünya Yürüyüş Günü" kapsamında etkinlik yapıldı.

İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüş, ilçe şehitliği önünden başlayıp, İstiklal Meydanı'nda tamamlandı.

Yürüyüşe, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ekrem Efe, İlçe Emniyet Müdürü Ufuk Doğan, İlçe Spor Müdürü Aladdin Karagöl, İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Suat Güner ve kurum amirleri, öğrenciler ile sağlık çalışanları da katıldı.



Dr. Ekrem Efe, fiziksel hareketsizliğin dünya genelindeki ölümlerin dördüncü önde gelen risk faktörü olarak belirlendiğini belirterek, herkesi sağlık için hareket etmeye davet etti.



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