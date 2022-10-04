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Kars'ta tedavisi tamamlanan kartal ve iki kızıl şahin doğaya bırakıldı

AA

Kars'ta tedavisi tamamlanan kartal ve iki kızıl şahin doğaya bırakıldı

KARS (AA) - Kars'ta Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla tedavisi tamamlanan kartal ve iki kızıl şahin doğaya bırakıldı.

Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yaralı olarak getirilen kartal ve iki kızıl şahinin tedavisi tamamlandı.

Vali yardımcıları Muhammed Enes Çıkrık ve Muhammet Furkan Tuna'nın katılımıyla, Kars Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekiplerince Kars Kalesi Tabyalar mevkisinde yaban hayvanlarını doğaya bırakma etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte, sağlığına kavuşan kartal ile iki kızıl şahin, burada doğaya salındı.

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