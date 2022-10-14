Selim'de belediyenin onardığı park hizmete açıldı

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KARS (AA) - Selim Belediyesince yeniden onarılan Yücel Çelikbilek Parkı hizmete açıldı.

İlçede 2011 yılında yapımı tamamlanan ancak zarar gören Yücel Çelikbilek Parkı'nın yenilenmesi için Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun'un talimatıyla başartılan çalışmalar tamamlandı.

Söz konusu çocuk parkı, ağaçlandırma çalışması, kaldırım ve bisiklet yolunun yapıldığı park yeniden hizmetine sunuldu.

Belediye Başkanı Altun, parkta yaptığı inceleme sonrası gazetecilere, ilçede bir çok alanda çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, "İlçemizde yeni alanlar inşa ediyoruz, Cumhuriyet Mahallesi'nde de yapımına başladığımız yakında hizmete alacağımız park ve mesire alanımızda çocuklarımızın daha mutlu olacağı alanlar inşa edeceğiz." dedi.



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