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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars'ta sağlık ekipleri köylerde kanser taraması yapıyor

AA

Kars'ta sağlık ekipleri köylerde kanser taraması yapıyor

KARS (AA) - CÜNEYT ÇELİK - Kars'ta sağlık ekipleri, köyleri gezici tırla dolaşarak kadınlara kanserde erken tanının önemini anlatıp ücretsiz taramalarını yapıyor.

Kars Sağlık Müdürlüğü Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) birimi sorumluları ile Kars Toplum Sağlık Merkezi görevlileri, meme, rahim ağzı ve kolon kanserine yönelik tarama yapmak için çalışma başlattı.

Bu kapsamda kırsaldaki köylere giden ekipler, kadınlarda sık görülen kanser türlerine yönelik bilgi vererek taramalar yürüttü.

Köylerdeki Aile Sağlık Merkezlerinde konuşlandırılan KETEM tırında ücretsiz kanser taramasından geçirilen kadınlar, sağlık hizmetinin ayaklarına kadar gelmesini sevinçle karşıladı.

Kadınlarda en çok görülen hastalık türlerinin başında gelen meme kanserinde, "erken tanı hayat kurtarır" bilinciyle kapı kapı gezen ekipler vatandaşları bilgilendirdi.

Tarama kapsamında, merkeze bağlı Subatan köyüne gelen tırda kadınlar çeşitli testlerden geçirildi.

- "Köy köy gezmeye çalışıyoruz"

Kars Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Erdinç Tekel, AA muhabirine, kanserde erken tanı için 2021'den beri gezici KETEM tırıyla hizmeti vatandaşların ayaklarına götürdüklerini söyledi.

Kars'ın her noktasına bu hizmet ulaştırmaya çalıştıklarını ifade eden Tekel, 40-69 yaş arasındaki kadınlara meme kanserinde erken teşhis, koruma amaçlı ücretsiz hizmet sunmaya çalıştıklarını belirtti.

Tekel, "Mamografi aracımız belirli tarihlerde yola çıkıyor, köy köy gezmeye çalışıyoruz. Merkeze gelemeyen, hastaneye başvuramayan hastalarımıza, vatandaşlarımıza gezici hizmetle onların evine kadar gitmeye çalışıyoruz. Hepsine ulaşmaya çalışıyoruz. Hepsine ücretsiz hizmeti sunmaya gayret ediyoruz." dedi.

Vatandaşların gezici taramaya ilgi gösterdiğini, son 6 ay içinde yaklaşık 2 bin 700 mamografi çekimi yapıldığını belirten Tekel, "Mamografi çekimi sunucu şüpheli görülen vatandaşlarımız sistemimize düşüyor. Hasta bilgilendiriliyor, genel cerrahiye yönlendirilmesi yapılıyor." ifadesini kullandı.

- "2 yılda bir mamografi çekilmesini öneriyoruz"

Tırda görevli hekim Kürşat Özşahin de gezici araçla vatandaşlara en iyi hizmeti sunduklarını, meme kanserinin çağın en sık görülen kanserlerinden birisi olduğunu söyledi.

Erken tanının tedavi açısından da kendilerine büyük kolaylık sağladığını vurgulayan Özşahin, şunları kaydetti:

"20 yaşından büyük herkese ayda bir kez kendi 'manuel' meme taraması yapabileceklerini anlatıyoruz. 40 yaşından büyük tüm kadınlarımıza ise 2 yılda bir mamografi çekilmesini öneriyoruz. Taramalarda mamografi cihazımız var. Bu düşük derecede bir x ışınıyla beraber meme dokusunda oluşum var mı bunların belirlenmesi sağlanıyor. İşte biz bu çekimleri 2 senede bir yaparak şüpheli bulunması halinde biyopsi kararı verilip verilmesi gerektiğini genel cerrahi uzmanlarına yönlendirmede bulunuyoruz."

Subatan köyü sakinlerinden Vedia Daşdemir de ayaklarına kadar gelen hizmetten memnun kaldıklarını belirtti.

Her zaman KETEM'e gidemediklerini aktaran Daşdemir, "Sağlık ocağına gelip kayıt yaptırıp muayene olduk. Sağ olsun hemşireler, hocalarımız bize iyi davrandılar, ellerine sağlık. Biz her zaman merkeze gidemiyoruz. Sağlık ocağı yakın olduğu için istediğimiz zaman geliyoruz, muayene oluyoruz. Meme tarama testi yaptılar, teşekkür ederiz." diye konuştu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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