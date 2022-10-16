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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sarıkamış'ta bozayılar vatandaşları tedirgin ediyor

AA

Sarıkamış'ta bozayılar vatandaşları tedirgin ediyor

KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bozayılar vatandaşları endişelendiriyor.

Kış uykusu için Sarıçam ormanlarıyla kaplı 2 bin 150 rakımlı Sarıkamış'a göç eden bozayıların, belediye çöplüğünün yanı sıra ilçe merkezine sıkça inerek çöp konteynerlerinde yiyecek araması mahalle sakinlerini tedirgin ediyor.

Tepe Mahallesi Muhtarı Öner Bulut, AA muhabirine, ayıların sürekli mahallede gezdiğini belirterek, bu durumdan vatandaşların tedirgin olduğunu söyledi.

Akşam saatlerinde merkeze inen bozayıların saldırgan yönüne dikkati çeken Bulut, "Ayılar merkezde caddelere indi, korkuyoruz, korktuğumuz için de çoluk çocuğumuz dışarı çıkamıyor. Erken vakitte de geç vakitte olsa caddelere iniyorlar. Yetkililerden bu konuda çözüm bulmalarını istiyoruz. Bu ayılar her an insanlara saldırabilirler." dedi.

İnönü Mahallesi sakinlerinden Emir Ali Bakışçı da son zamanlarda mahallelerde ayıların sıkça görülmesinin kendilerini korkuttuğu belirtti.

Ayılar yüzünden hava kararmadan eve gitmeye çalıştıklarını ifade eden Bakışçı, şunları kaydetti:

"Mahalle sakinleri olarak hepimiz endişeliyiz ve korkuyoruz çünkü ayılar büyük bir tehdit olmaya başladı. Daha önceden de geliyorlardı ama bu kadar yoğun değildi. Çok büyük ayılar geliyor, bir tane değil birkaç tane geliyorlar. Mahalle sakinleri olarak artık akşamları dışarı çıkamıyoruz. Bu bizi fazlasıyla rahatsız ediyor. Bu konuda yetkililerden yardım bekliyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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