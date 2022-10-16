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Kars'ta cirit dostluk maçı yapıldı

AA

Kars'ta cirit dostluk maçı yapıldı

KARS (AA) - Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya geldikleri dönemden beri oynadıkları savaş oyunu olarak bilinen cirit, Kars'ın Selim ilçesindeki köylerde yaşatılıyor.

İllçenin 23 bin metrekarelik Ata Sporları Turizm Destinasyon Merkezi'nde, Kars Kafkas Atlı Spor Kulübü ile Başköy Allahuekber Dağı Atlı Cirit Kulübü sporcuları dostluk maçında karşı karşıya geldi.

Kekeç ve Başköy köyünde sabahın erken saatlerinde atlarını ahırdan çıkartıp hazırlıklarını yapan sporcular, kamyonlarla atları ilçeye getiriyor.

Yeni yapılan kumlu zemindeki sahaya atlarını süren sporcular, kıyasıya mücadele ediyor. Dostluk havasında geçen müsabakaları çevre köylüler de ilgiyle izliyor.

Kars Kafkas Atlı Spor Kulübü Başkanı Selçuk Başkaya, hafta sonları köylülerin bir araya gelerek ata sporunu yaşatmak için mücadele ettiklerini belirterek, "Sabahın erken saatlerinde kalkıp atların yemini verip bakımını yapıyoruz. Kışın burada yoğun bir sezon geçiriyoruz. Atları dinç tutuyoruz. Yarışmaları ilgiye izliyoruz." dedi.

Başköy Allahuekber Dağı Atlı Cirit Kulübü Başkanı İlhami Yıldız da cirit sporunu, dostluk havasında yaptıkları müsabakalarla yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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