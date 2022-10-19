Kars'ta FETÖ'ye yönelik Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda 2 zanlı daha yakalandı

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KARS (AA) - Kars'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mali yapılanmasına yönelik başlatılan Gazi Turgut Aslan Operasyonu kapsamında 2 şüpheli daha yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Terörle Mücadele (TEM), Siber Suçlarla Mücadele daire başkanlıkları ve İstihbarat Başkanlığı ile Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının (MASAK) koordinasyonunda, FETÖ'nün güncel yapılanması, yeni eleman temini ve finans kaynaklarının deşifresine yönelik yürütülen operasyon kapsamında Kars'ta da bazı adreslere operasyon düzenlendi.

Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince daha önce 2 kişinin yakalandığı operasyon çerçevesinde 2 kişi daha gözaltına alındı.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik 59 ilde eş zamanlı başlatılan Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda 543 şüphelinin gözaltına alındığını bildirmişti.

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