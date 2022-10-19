Kars'ta Muhtarlar Günü kutlandı

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KARS (AA) - Kars'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükumet Konağı önündeki törende Muhtarlar Derneği Başkanı Sultan Alp, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Törende muhtarlar adına konuşan Kadir Taştan, muhtarlık müessesesinin kültürümüzün ve toplumsal hayatın en önemli yapı taşlarından birisi olduğunu ifade ederek, "Muhtarlarımız bulunduğu mahallede veya köyde devletimizin tüm kurumlarını temsil etmekte ve halkımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedir." dedi.

Konuşmanın ardından muhtarlar anıt önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

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