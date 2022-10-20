Kars'ta kuşburnu toplanmasına başlandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ormanlık alanda yetişen kuşburnu, kış mevsimi için marmelat ve reçel yapılıyor.

Sarıkamış ilçesinde oturan vatandaşlar, 2700 rakımlı Kızılçubuk bölgesi ve Soğanlı Yaylası'ndaki ormanlık alanlarda kendiliğinden yetişen kuşburnunu toplamaya başladı.

Doğal ortamından toplanılan kuşburnu, yaklaşık bir hafta serin ortamda kurutuluyor. Bu işlemin ardından kaynatılarak marmelat ve reçeli yapılıp kavanozlara dolduruluyor.

Bazı vatandaşlar, bir kısmı kışın tüketilen kuşburnu marmelat ve reçelinin kilosunu 25 liradan satarak aile bütçesine katkı sağlıyor.

Kuşburnu toplayan vatandaşlardan Merve Ağbaba, AA muhabirine, bu sene kuşburnu veriminin iyi olduğunu söyledi.

Her yıl sonbaharda C vitamini deposu olarak bilinen kuşburnu meyvesini toplamaya çıktıklarını ifade eden Ağbaba, özellikle kış mevsiminde tükettikleri kuşburnunun soğuk algınlığına karşı vücut direncini artırdığını belirtti.

Ağbaba, "İnşallah kuşburnundan marmelat, reçel ve meyve suyu yapacağız. Kuşburnu, C vitamini açısından zengin, çok faydalı ve halkımız da bunu değerlendiriyor." diye konuştu.

Şener Ağbaba da ailece kuşburnu toplamaya geldiklerini belirterek, faydasını bildikleri kuşburnu ile yaptıkları şerbetin çok güzel olduğunu anlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.