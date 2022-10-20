Kars'ta silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı

KARS (AA) - Kars'ın Arpaçay ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen 1 kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT, ilçenin Akçakale köyünde oturan E.Ç'nin silah kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, çalışmanın ardından bomba arama köpeği "Çapkın"ın da katılımıyla E.Ç'nin evine operasyon düzenledi.
Evdeki aramada, 4 tabanca,1 av tüfeği ile bu silahlara ait 5 şarjör ve çok sayıda mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.Ç'nin jandarmadaki sorgu ve işlemleri sürüyor.