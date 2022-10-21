Sonbaharda etkili olan kar Karslı öğrencilere keyifli anlar yaşattı

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KARS (AA) - Kars'ta sonbaharda etkili olan karı fırsata çeviren öğrenciler, kardan adam yapıp, kar topu oynayarak keyifli anlar yaşadı.

Kentte gece saatlerinde başlayan kar dolayısıyla il merkezine bağlı birçok köy ile Sarıkamış ve Kağızman ilçeleri beyaza büründü.

Kent merkezine bağlı Tekneli köyünde yağışı fırsata çeviren çocuklar, okullarının bahçesinde kardan adam yapıp kar topu oynadı.

Eğlenceli anlar yaşayan çocuklara öğretmenleri de eşlik etti.

Öğrencilerden Musa Dalkıran, gazetecilere, "Kar yağması bizleri mutlu etti, kar topu oynuyoruz, kardan adam yapıyoruz, eğleniyoruz." dedi.

Leyla Turan da okulda teneffüste arkadaşlarıyla kar topu oynayarak vakit geçirdiklerini söyledi.

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