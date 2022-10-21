Kars'ta firari hükümlü JASAT ekiplerince yakalandı

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KARS (AA) - Kars'ta 5 ayrı suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) "Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek" gibi 5 ayrı suçtan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerce takibe alınan Y.D, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki saklandığı evde yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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