Kars'ta midibüsle tır çarpıştı, 2'si ağır 14 kişi yaralandı

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KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde midibüsle tırın çarpışması sonucu 2'si ağır 14 kişi yaralandı.

Bayram Ebili idaresindeki 36 AAF 233 midibüsle karşı şeritten gelen Haver Satır yönetimindeki 34 BPY 835 plakalı tır, Karakurt viyadüğünde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen midibüsteki 14 kişi yaralandı.

Bölgeye 112 Acil Servis, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce midibüsten çıkartılan yaralılar, Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan ikisinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yolda temizleme çalışması yaptı.





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