Kars'ta asansör boşluğuna düşen kişi ağır yaralandı

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KARS (AA) - Kars'ta inşaatta asansör boşluğuna düşen kişi ağır yaralandı.

Şehitler Mahallesi Turan Çelik Caddesi'nde yapımı devam eden bir binada çalışan E.C, henüz belirlenemeyen nedenle asansör boşluğuna düştü.



Ağır yaralanan E.C'nin arkadaşları 112 Acil Servisten yardım istedi.



Bunun üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi asansör boşluğunda yapılan E.Ç, itfaiye ekiplerince düştüğü yerden çıkartıldı.

Yaralı E.Ç, Harakani Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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