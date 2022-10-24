Kars'ta FETÖ'ye yönelik Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda bir zanlı tutuklandı

KARS (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mali yapılanmasına yönelik Gazi Turgut Aslan Operasyonu kapsamında Kars'ta gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı.
FETÖ'nün güncel yapılanması, yeni eleman temini ve finans kaynaklarının deşifresine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Terörle Mücadele (TEM), Siber Suçlarla Mücadele daire başkanlıkları ve İstihbarat Başkanlığı ile Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının (MASAK) koordinasyonunda yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Harakani Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 4 zanlı adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden biri "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.