Yılda yaklaşık 1200 ton meyve üreten Karslı köylüler pazar sorunu yaşıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yılda yaklaşık 1200 ton meyve üreten Karslı köylüler pazar sorunu yaşıyor

AA

Yılda yaklaşık 1200 ton meyve üreten Karslı köylüler pazar sorunu yaşıyor

KARS (AA) - HÜSEYİN DEMİRCİ - Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Kalebaşı köyünde yılda yaklaşık 1200 ton meyve üreten çiftçiler, pazar sıkıntısı yaşıyor.

Sarıkamış ilçe merkezine 45 kilometre uzaklıktaki Aras Nehri kıyısında bulunan Kalebaşı köyünde üretilen tonlarca ayva, elma ve armut, alıcı bulunamadığı için dalında kaldı.

İmkanları olmadığı için ürünleri toplayıp il ya da ilçe merkezinde satışa sunamayan yöredeki çiftçiler, pazarlama konusunda yetkililerden destek bekliyor.

Köylüler, bu sorunu sonraki yıllarda da yaşamamak için soğuk hava deposunun ya da meşrubat fabrikasının kurulmasını istiyor.

Sarıkamış Ziraat Odası Başkanı Nesim Gök, AA muhabirine, Kalebaşı köyünün verimli topraklara sahip olduğunu söyledi.

- "Yüzlerce ton elma armut üreten bir köy"

Köyde ciddi anlamda meyve üretiminin yapıldığını ifade eden Gök, şöyle konuştu:

"Burası, yüzlerce ton elma, armut üreten bir köyümüz. Ancak burada ciddi anlamda pazarlama sorunumuz var. Maliyetlerden kaynaklı son yıllarda üreticilerimiz yetiştirdikleri ürünleri il ya da ilçe merkezine götürüp pazarlayamıyorlar. Köylülerimizin şöyle bir talebi var. Bir soğuk hava deposu ya da bir meşrubat fabrikası olursa, üreticiler yüzlerce ton meyveyle ülke ekonomisine katkıda bulunabilirler."

Köy muhtarı Osman Nuri Cihangir ise meyve bahçelerinde yetişen ürünlerin zayi olmaması için yardım beklediklerini belirtti.

Devlet yetkililerinden destek beklediklerini dile getiren Cihangir, "Bu ürünleri götürüp satmaya kimsenin gücü yetmiyor. Bir meşrubat fabrikası bu bölgede olsa, Kağızman, Kalebaşı, Akkoz gibi bu köylerde meyve bahçesi olduğu için bu ürünler değerlenir." diye konuştu.

Çiftçi Sürmeli Kurt da köydeki her bahçede 50 tonun üzerinde meyve yetiştirildiğini anlatarak, yaşadıkları pazar sorununun giderilmesi için destek istedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kars'ta nehre düşen traktörün sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Kars'ta nehre düşen traktörün sürücüsü öldü
Kars'ta FETÖ'ye yönelik Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda bir zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Kars'ta FETÖ'ye yönelik Gazi Turgut Aslan ...
Kars'ta asansör boşluğuna düşen kişi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Kars'ta asansör boşluğuna düşen kişi ağır yaralandı
Kars'ta yoğun sis etkili oldu
YEREL HABERLER Kars'ta yoğun sis etkili oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.