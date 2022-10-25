Yılda yaklaşık 1200 ton meyve üreten Karslı köylüler pazar sorunu yaşıyor

KARS (AA) - HÜSEYİN DEMİRCİ - Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Kalebaşı köyünde yılda yaklaşık 1200 ton meyve üreten çiftçiler, pazar sıkıntısı yaşıyor.

Sarıkamış ilçe merkezine 45 kilometre uzaklıktaki Aras Nehri kıyısında bulunan Kalebaşı köyünde üretilen tonlarca ayva, elma ve armut, alıcı bulunamadığı için dalında kaldı.

İmkanları olmadığı için ürünleri toplayıp il ya da ilçe merkezinde satışa sunamayan yöredeki çiftçiler, pazarlama konusunda yetkililerden destek bekliyor.

Köylüler, bu sorunu sonraki yıllarda da yaşamamak için soğuk hava deposunun ya da meşrubat fabrikasının kurulmasını istiyor.

Sarıkamış Ziraat Odası Başkanı Nesim Gök, AA muhabirine, Kalebaşı köyünün verimli topraklara sahip olduğunu söyledi.

- "Yüzlerce ton elma armut üreten bir köy"

Köyde ciddi anlamda meyve üretiminin yapıldığını ifade eden Gök, şöyle konuştu:

"Burası, yüzlerce ton elma, armut üreten bir köyümüz. Ancak burada ciddi anlamda pazarlama sorunumuz var. Maliyetlerden kaynaklı son yıllarda üreticilerimiz yetiştirdikleri ürünleri il ya da ilçe merkezine götürüp pazarlayamıyorlar. Köylülerimizin şöyle bir talebi var. Bir soğuk hava deposu ya da bir meşrubat fabrikası olursa, üreticiler yüzlerce ton meyveyle ülke ekonomisine katkıda bulunabilirler."

Köy muhtarı Osman Nuri Cihangir ise meyve bahçelerinde yetişen ürünlerin zayi olmaması için yardım beklediklerini belirtti.

Devlet yetkililerinden destek beklediklerini dile getiren Cihangir, "Bu ürünleri götürüp satmaya kimsenin gücü yetmiyor. Bir meşrubat fabrikası bu bölgede olsa, Kağızman, Kalebaşı, Akkoz gibi bu köylerde meyve bahçesi olduğu için bu ürünler değerlenir." diye konuştu.

Çiftçi Sürmeli Kurt da köydeki her bahçede 50 tonun üzerinde meyve yetiştirildiğini anlatarak, yaşadıkları pazar sorununun giderilmesi için destek istedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.