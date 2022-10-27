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Kars'ta çiftçiler iyi verim alabilmek için tarlalarını gelecek yıla hazırlıyor

AA

Kars'ta çiftçiler iyi verim alabilmek için tarlalarını gelecek yıla hazırlıyor

KARS (AA) - Kars'ta çiftçiler, traktörle tarlalarını sürerek gelecek yıl daha fazla verim alabilmek için titizlikle çalışıyor.

Yurtta tarım ve hayvancılığın önde gelen illerinden Kars'ta çiftçiler, bazı ürünlerde hasat dönemi biten arazilerde kış öncesi gelecek sezon için hazırlıklarını sürdürüyor.

Çiftçiler, özellikle sonbaharın ortalarında hasadı biten tarlaları traktörleriyle sürerek toprağı ters çevirip havalandırıyor.

Traktörle tarlalar sürülürken çevrede uçuşan böcekleri avlamak ve ortaya çıkan bitki tohumlarını yemek isteyen kuşların traktöre eşlik etmesi güzel görüntü oluşturuyor.

Çiftçilerden Mikail Ayaz, hububat hasadı yaptıklarını ve toprağı dinlendirmek için çalışmalar başladıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Gelecek sene için şimdiden hazırlık yapıyoruz, tarlalarımızı sürerek toprağın hava almasını ve dinlenmesini sağlıyoruz. Toprakların altından çıkan tohumlar da kuşlara yem oluyor, peşimizden ayrılmıyorlar." dedi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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