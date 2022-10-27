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Karslı pancar üreticileri, bazı bölgelerde dönüm başına 7-8 ton civarında ürün alıyor

AA

Karslı pancar üreticileri, bazı bölgelerde dönüm başına 7-8 ton civarında ürün alıyor

KARS (AA) - Kars'ta pancar üreticileri, bazı bölgelerde dönüm başına 7-8 ton civarında ürün alıyor.

Tarımın yaygın yapıldığı Arpaçay ve Akyaka ilçelerindeki çiftçiler, büyük emeklerle yetiştirdikleri pancarın hasadını yapmaya devam ediyor.

İlkbaharda bölgede etkili olan yağışlar sayesinde verimli bir sezon geçiren çiftçiler, tarlalarda tarım makineleriyle pancar sökümü yapıyor.

Dönüm başına ortalama 4-5 ton, bazı bölgelerde ise 7-8 ton civarında ürün alan üreticiler, traktörlere yükledikleri pancarları Kars Şeker Fabrikası'na satıyor.

- "Geçen yıl kuraklık nedeniyle üretim düştü"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Doğu Anadolu Bölge Sorumlusu Adem Ertaş, AA muhabirine, geçen yıl kuraklık nedeniyle pancar veriminin az olduğunu söyledi.

Kars'ta geçen yıl yaklaşık 12 bin dönümde ekim yapıldığını ve 35 bin ton pancar elde edildiğini ifade eden Ertaş, "Bu yıl da 15 bin dönüm ekili alanımız var ve bu yılki verimimiz maşallah çok güzel. 55-60 bin ton beklentimiz var. Geçen yıl kuraklıktan, barajlarda suyun olamamasından dolayı kimse doğru dürüst sulama yapamadı. Kuraklık nedeniyle üretim geçen yıl bayağı düştü. Dönüm başına 2-2,5 ton pancar verimi söz konusuydu." diye konuştu.

- "Bu sene verim çok güzel"

Üretici Mevlüt Elma, bu yıl 70 dönüm araziye şeker pancarı ektiğini belirterek, şunları söyledi:

"Allah bereket versin, bu sene verim çok güzel. Traktörle söküp ellerimizle kesiyoruz. Söküm makinesi küçük pancarları atıyor ve bazılarının uçlarını kırıyor. Bu nedenle eski yöntemleri kullanıyoruz. Bu yöntemle hiç zayiatımız olmuyor. 15 gündür hasat yapıyoruz. Daha hasat edilecek 20 dönümümüz var. Yani 1 ayda işlerimiz bitiyor."

Pancar üreticisi Zafer Elma ise pancarda bu yıl iyi verim aldıklarını vurguladı.

Alım fiyatlarının da yükseltilmesiyle yüzlerinin güldüğünü dile getiren Elma, "Akyaka bölgesi sulak bir yer, pancarı daha iyi oluyor. Geçen yıl kurak geçti ancak bu yıl iyi bir sezon geçiriyoruz. Bu yıl ektiğimiz tohumdan dönüm başına 7-8 ton aldık. Bu tohum çok güzel, buna da devam edeceğiz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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