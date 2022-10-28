Sarıkamış'ın sobaları bu kış Doğu'yu ısıtacak

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KARS (AA) - Türkiye'de kışın sert ve uzun geçtiği yerleşim yerlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesinde üretilen sobalar, Doğu Anadolu Bölgesi'nin soba ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılıyor.

Sarıkamış Küçük Sanayi Sitesi'ndeki 5 imalathanede 10 ay süreyle 50 işçinin ürettiği yaklaşık 100 bin sac soba, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Erzurum, Bitlis, Muş ve Van'da satışa sunuluyor.

Odun, kömür ve tezek yakılabilen kovalı, farklı 10 ebat ve tipteki sobaların fiyatı 300 ila 600 lira arasında değişiyor.

İmalathane sahibi Burak Yılmaz, AA muhabirine, Sarıkamış'ın, Doğu Anadolu Bölgesi'nde soba imalatının merkezi haline geldiğini söyledi.

Yılmaz, kış şartlarına uygun, herkesin kullanabileceği, kaliteli ve her bütçeye uygun sobalar ürettiklerini ifade ederek, "Soba imalatı çok emek isteyen bir iştir. Saclar kesilip, preslenip montajı yapıldıktan sonra soba haline geliyor. Kontrolü yapılıp boyandıktan sonra dağıtıma başlanıyor." dedi.

Bu sezon da bölgenin soba ihtiyacının Sarıkamış'tan karşılanacağını anlatan Yılmaz, "Kars, Ardahan, Iğdır, Erzurum, Ağrı, Bitlis, Muş, Van gibi çoğu ilimize hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu meslek dede, baba mesleği, ben de yürütmeye çalışıyorum. Her bütçeye uygun sobalarımız var. Ebatlarına göre sobalarımız 300-600 lira arasında satışa sunuluyor. Doğal gaz fiyatlarında artış sobaya talebi yüzde 25 oranında artırdı. Biz de müşterilerimize iyi hizmet verebilmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

İşçilerden Servet Yıldız da soba imalatında 14 yıldır çalıştığını dile getirerek, "İşimi severek yapıyorum. Bölgenin soba ihtiyacını karşılıyoruz. Şu anda bir hafta içinde imalatını yaptığımız sobalarımızın boya işlemini yapıyoruz. Ardından kamyonlara yüklenen sobaların dağıtımı yapılacak." ifadesini kullandı.

Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Turan Yanardağ ise Sarıkamış'ta soba imalatının sektör haline geldiğini belirterek, "İnşallah önümüzdeki yıllarda yalnız Doğu'ya değil, ülkenin her tarafına hitap edecek geniş kapsamlı üretim yapılacak." dedi.

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