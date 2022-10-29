"Damla Projesi"yle Kars'a gelen öğrenciler gönüllere dokunup Ani'yi gezdi

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KARS (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje Koordinasyon Genel Müdürlüğünce yürütülen "Damla Projesi" kapsamında Türkiye'nin farklı illerinden Kars'a gelen 36 öğrenci, sevgi evleri, rehabilitasyon merkezleri ve okulları gezip gönüllere dokunarak tarihi mekanları ziyaret etti.

Kars Gençlik Merkezi'nin ev sahipliğinde şehre gelen 36 öğrenci, kentteki rehabilitasyon merkezlerini ziyaret ederek oyunlar oynadıkları öğrencilere şapka ve balon gibi hediyeler verdi.

Okulları da ziyaret eden konuk öğrenciler, buradaki öğrencilerle de oyunlar oynayıp duvar boyama etkinlikleri gerçekleştirdi.

Şehrin tarihi alanlarını da gezen öğrenciler özellikle Ani Ören Yeri'ne ilgi gösterdi.

Gençlik lideri Müge Kalem, AA muhabirine, gönüllülerle Kars'ta birçok faaliyet gerçekleştirdiklerini, çocuklarla bir araya gelerek eğlenceli vakit geçirdiklerini söyledi.

Kars'taki tarihi yerleri de gezdiklerini anlatan Kalem, "Çeşitli illerden 36 kişilik bir grupla Kars'a geldik. Burada sevgi evleri, dezavantajlı aile, okul ve rehabilitasyon merkezi ziyaretleri yaptık, sonra Ani Ören Yeri'ni gezdik. Gönüllülük faaliyetleri yapıyoruz. Başvurular alındıktan sonra seçilen arkadaşlar programa dahil oluyor. Burada önce gönüllülük faaliyetleri yapıp ardından tarihi yerlerini geziyoruz." dedi.

Adana'dan gelen Ayşenur Gökkaya da proje sayesinde birçok gönülle dokunduklarını dile getirerek şunları kaydetti:

"Gönüllülük hareketi çerçevesinde var olan değerleri nasıl yeşertebiliriz insanlığa nasıl faydalı olabilirizin peşindeyiz. Amacımız gönüllülüğü yaymak ve var olan değerlerimize sahip çıkmak. Daha önce Kars'a, Ani'ye gelmedim. Ani çok büyük bir tarih ve miras, grup olarak çok beğendik. Herkese buraya gelip görmelerini tavsiye ederim.

Trabzon'dan gelen Nurcan Sadıklar ise Kars'a hayran kaldığını anlatarak "Kültürel faaliyetlere katıldık, sonra Ani'ye geldik, muhteşem bir yer. Burada bir medeniyet yatıyor, tarihin üzerinden yürümek etkileyici ve çok heyecan verici. Yerli ve yabancı turistlerin gelmesini tavsiye ediyorum." ifadesini kullandı.

Konuk öğrenciler daha sonra kentin diğer tarihi ve turistik mekanlarını gezdi.

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