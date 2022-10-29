"Damla Projesi"yle Kars'a gelen öğrenciler gönüllere dokunup Ani'yi gezdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Damla Projesi"yle Kars'a gelen öğrenciler gönüllere dokunup Ani'yi gezdi

AA

"Damla Projesi"yle Kars'a gelen öğrenciler gönüllere dokunup Ani'yi gezdi

KARS (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje Koordinasyon Genel Müdürlüğünce yürütülen "Damla Projesi" kapsamında Türkiye'nin farklı illerinden Kars'a gelen 36 öğrenci, sevgi evleri, rehabilitasyon merkezleri ve okulları gezip gönüllere dokunarak tarihi mekanları ziyaret etti.

Kars Gençlik Merkezi'nin ev sahipliğinde şehre gelen 36 öğrenci, kentteki rehabilitasyon merkezlerini ziyaret ederek oyunlar oynadıkları öğrencilere şapka ve balon gibi hediyeler verdi.

Okulları da ziyaret eden konuk öğrenciler, buradaki öğrencilerle de oyunlar oynayıp duvar boyama etkinlikleri gerçekleştirdi.

Şehrin tarihi alanlarını da gezen öğrenciler özellikle Ani Ören Yeri'ne ilgi gösterdi.

Gençlik lideri Müge Kalem, AA muhabirine, gönüllülerle Kars'ta birçok faaliyet gerçekleştirdiklerini, çocuklarla bir araya gelerek eğlenceli vakit geçirdiklerini söyledi.

Kars'taki tarihi yerleri de gezdiklerini anlatan Kalem, "Çeşitli illerden 36 kişilik bir grupla Kars'a geldik. Burada sevgi evleri, dezavantajlı aile, okul ve rehabilitasyon merkezi ziyaretleri yaptık, sonra Ani Ören Yeri'ni gezdik. Gönüllülük faaliyetleri yapıyoruz. Başvurular alındıktan sonra seçilen arkadaşlar programa dahil oluyor. Burada önce gönüllülük faaliyetleri yapıp ardından tarihi yerlerini geziyoruz." dedi.

Adana'dan gelen Ayşenur Gökkaya da proje sayesinde birçok gönülle dokunduklarını dile getirerek şunları kaydetti:

"Gönüllülük hareketi çerçevesinde var olan değerleri nasıl yeşertebiliriz insanlığa nasıl faydalı olabilirizin peşindeyiz. Amacımız gönüllülüğü yaymak ve var olan değerlerimize sahip çıkmak. Daha önce Kars'a, Ani'ye gelmedim. Ani çok büyük bir tarih ve miras, grup olarak çok beğendik. Herkese buraya gelip görmelerini tavsiye ederim.

Trabzon'dan gelen Nurcan Sadıklar ise Kars'a hayran kaldığını anlatarak "Kültürel faaliyetlere katıldık, sonra Ani'ye geldik, muhteşem bir yer. Burada bir medeniyet yatıyor, tarihin üzerinden yürümek etkileyici ve çok heyecan verici. Yerli ve yabancı turistlerin gelmesini tavsiye ediyorum." ifadesini kullandı.

Konuk öğrenciler daha sonra kentin diğer tarihi ve turistik mekanlarını gezdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sarıkamış'ta soğuk hava yüzünden derelerdeki şelaleler, bitkiler ve camlar dondu
YEREL HABERLER Sarıkamış'ta soğuk hava yüzünden derelerdeki ...
Kars'ta terör örgütüne yönelik operasyonda 2 mağara ve 21 sığınak imha edildi
YEREL HABERLER Kars'ta terör örgütüne yönelik operasyonda 2 mağara ...
Kars´ta teröristlerin kullandığı 23 sığınak ve mağara imha edildi
YEREL HABERLER Kars´ta teröristlerin kullandığı 23 sığınak ve mağara ...
Sarıkamış'ın sobaları bu kış Doğu'yu ısıtacak
YEREL HABERLER Sarıkamış'ın sobaları bu kış Doğu'yu ısıtacak
Kars'ta araç camları buzla kaplandı, bitkiler kırağı tuttu
YEREL HABERLER Kars'ta araç camları buzla kaplandı, bitkiler kırağı ...
Karslı pancar üreticileri, bazı bölgelerde dönüm başına 7-8 ton civarında ürün alıyor
YEREL HABERLER Karslı pancar üreticileri, bazı bölgelerde dönüm ...
Kars'ta çiftçiler iyi verim alabilmek için tarlalarını gelecek yıla hazırlıyor
YEREL HABERLER Kars'ta çiftçiler iyi verim alabilmek için ...
Kars'ta yüksek rakıma ekilen yağlık ayçiçeğinde hasat dönemi
YEREL HABERLER Kars'ta yüksek rakıma ekilen yağlık ayçiçeğinde hasat ...
(Görüntülü)&#039;BİR OYUNCAK DA SEN VER&#039; GÖNÜLLÜLERİ, KALPLERİ ISITTI
YEREL HABERLER (Görüntülü)'BİR OYUNCAK DA SEN VER' ...
'Bir Oyuncak da Sen Ver' gönüllüleri, kalpleri ısıttı
YEREL HABERLER 'Bir Oyuncak da Sen Ver' gönüllüleri, kalpleri ısıttı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.