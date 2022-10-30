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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars'ta kadınlar soğuk havaya rağmen tandır ekmeğinden vazgeçmiyor

AA

Kars'ta kadınlar soğuk havaya rağmen tandır ekmeğinden vazgeçmiyor

KARS (AA) - Kars'ın Arpaçay ilçesinde kadınlar, sabahın erken saatlerinde kalkarak tandırlarda ekmek pişirme geleneğini sürdürüyor.

Tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşlar, ekmeğin tarladan sofraya uzanan serüveninde büyük emek harcıyor.

İlçeye bağlı Kuyucuk köyünde bir araya gelen kadınlar, sabahın erken saatlerinde mayaladıkları hamuru küçük parçalara bölerek "künde" haline getiriyor.

Kadınlar, hamur topaklarını bitirdikten sonra evlerinin yakınlarında bulunan kulübelerdeki tandırları yakarak ekmek pişirmeye hazır hale getiriyor.

Tandırın yeterli ısıya, hamurun istenen kıvama ulaşmasıyla tandırda ekmek pişiren kadınlar, evlerinin ekmek ihtiyaçlarını karşılıyor.

Kendi ektikleri buğdayları değirmende öğüterek un elde eden kadınlar, havaların soğumasına rağmen tandır ekmeği uğraşısından vazgeçmiyor. Büyük emeklerle pişirilen ekmekler ise sofralara lezzet katıyor.

Ekmek pişiren kadınlardan Sevim Aydın, AA muhabirine, köyde ekmek pişirmek ne kadar zor olsa da onun lezzetine değdiğini söyledi.

Haftada bir gün ekmek pişirdiklerini ifade eden Aydın, "İnsanın kendi emeğiyle yaptığı her şey çok lezzetli oluyor çünkü bizler anamızdan babamızdan hep böyle gördük. Kendimiz üretip kendimiz pişiriyoruz. Köy ekmeğinin kokusu bile bir başka, pişirmesi zor ama bu zahmete değiyor." dedi.

Köydeki kadınlardan Ayten Kaplan ise ekmek pişirmek için sabahın erken saatlerinde kalktıklarını söyledi.

Kendi ektikleri buğdaydan elde ettikleri unla ekmek yaptıklarını ve yapılış sürecini anlatan Kaplan, "Tamamen hepsi doğal kendi tarlamızdan gelen ürünle ekmeğimizi yapıp sofralarımızda afiyetle yiyoruz. Köy ekmeğinin kokusu bile bir başka oluyor, pişirmesi zor ama gücümüz yetene kadar pişirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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