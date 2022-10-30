Kars'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlandı

AA

Kars'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlandı

KARS (AA) - Kars'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü törenle kutlandı.

Valilik önündeki program, Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz ile 14. Mekanize Tugay Komutanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hakan Tunç'un Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından halk oyunları gösterisi izlendi. Karslı aşıkların türkü söylediği programda, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı da "Ölürüm Türkiyem" ve "Çırpınırdı Karadeniz" eserlerini çaldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü konferans salonunda devam eden programda, "Geçmişten Günümüze 102. Yılında Gazi Kars'ın Kurtuluş" konulu konferans düzenlendi.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, yaptığı konuşmada, bugünün, Kars'ın ezansız ve bayraksız olamayacağını, esaret altında yaşayamayacağını tüm dünyaya ilan ettiği önemli bir tarih olduğunu söyledi.

"Bugün şanlı Türk bayrağının Kars Kalesi'ne çekmesiyle gazi Kars'ın esaret zincirlerini kırarak vatan toprağının bir parçası olduğu gündür." diyen Öksüz, tarihi sayısız destanlarla bezeli Anadolu coğrafyasının, dünyanın en pahalı toprakları olduğunu belirtti.

Öksüz, "Asya steplerinden yola çıkılarak, Ani’nin fethinden bu yana bin yıldır her karışı için ağır bedeller ödenmiş, uğrunda kan verilen, can verilen vatan topraklarıdır." ifadesini kullandı.

Kars'ın, sahip olduğu ekonomik, kültürel, siyasi, stratejik değerlerinin yanı sıra, tarihte üstlendiği rollerle de ülkenin en önemli bölgelerinden biri olduğunu dile getiren Öksüz, "Kars'ın kurtuluşu, düşmana karşı topyekün mücadele veren Türk halkına da büyük moral olmuştur. Milli mücadele döneminin ilk zaferlerinden olan Kars'ın düşman işgalinden kurtuluşu, Cumhuriyetimizin temellerinin atılmasındaki en büyük etkenlerden de birisidir. " diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) KARS&#039;IN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞU KUTLANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) KARS'IN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞU ...
Kars'ın düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı
YEREL HABERLER Kars'ın düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı
Kars'ta kadınlar soğuk havaya rağmen tandır ekmeğinden vazgeçmiyor
YEREL HABERLER Kars'ta kadınlar soğuk havaya rağmen tandır ...
"Damla Projesi"yle Kars'a gelen öğrenciler gönüllere dokunup Ani'yi gezdi
YEREL HABERLER "Damla Projesi"yle Kars'a gelen öğrenciler gönüllere ...
Sarıkamış'ta soğuk hava yüzünden derelerdeki şelaleler, bitkiler ve camlar dondu
YEREL HABERLER Sarıkamış'ta soğuk hava yüzünden derelerdeki ...
Kars'ta terör örgütüne yönelik operasyonda 2 mağara ve 21 sığınak imha edildi
YEREL HABERLER Kars'ta terör örgütüne yönelik operasyonda 2 mağara ...
Kars´ta teröristlerin kullandığı 23 sığınak ve mağara imha edildi
YEREL HABERLER Kars´ta teröristlerin kullandığı 23 sığınak ve mağara ...
Sarıkamış'ın sobaları bu kış Doğu'yu ısıtacak
YEREL HABERLER Sarıkamış'ın sobaları bu kış Doğu'yu ısıtacak
Kars'ta araç camları buzla kaplandı, bitkiler kırağı tuttu
YEREL HABERLER Kars'ta araç camları buzla kaplandı, bitkiler kırağı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.