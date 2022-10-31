Kars'ta sürüye çarpan araçtaki 4 kişi yaralandı, 5 hayvan telef oldu

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KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde panelvan aracın büyükbaş hayvan sürüsüne çarptığı kazada 4 kişi yaralandı, 5 büyükbaş hayvan telef oldu.

Şevki Erdoğan yönetimindeki 06 DV 4095 plakalı panelvan araç, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü Sarıkamış Şube Şefliği yakınında, kara yolundan meraya geçiş yapan büyükbaş hayvan sürüsüne çarptı.

Kazada, araçtaki Bari Akman, Nihat Korkmaz, Orhan Göngör ve Kemal Bican yaralandı. Aracın çarptığı 5 büyükbaş hayvan ise telef oldu.

Yaralılar sağlık ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı.





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