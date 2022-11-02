Kars Valisi Öksüz çiftçilerin zorlu pancar hasadına katıldı

KARS (AA) - Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, çiftçilerin zorlu pancar hasadı mesaisine eşlik etti.

Akyaka ilçesine bağlı Karahan köyünü ziyaret eden Öksüz, burada pancar üreticileriyle bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Daha sonra traktörün direksiyonuna geçen Vali Öksüz, çiftçi Selahattin Kaçan'ın tarlasında bir süre pancar hasadı yaptı.

Vali Öksüz, bazı köylerdeki devlet destekli yatırımları da inceledikten sonra gazetecilere, köylüler ürettikçe gururlandıklarını söyledi.

Köylülerin her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Öksüz, şöyle konuştu:

"Köylüleri üretirken görmek beni çok mutlu ediyor. Bugün bulunduğumuz ilçe de üretim konusunda çok iyi, çok çalışkan insanları var. Kars geneline baktığımızda da en çok pancar üretimi Akyaka bölgesinde yapılıyor. Şu anda görüyoruz ki dünyada en önemli olan tarım ve hayvancılık. Bu konuda da Kars Türkiye'de önemli iller arasında. Bizler de elimizden geldiğimizce köy köy gezip vatandaşlarımızın yanında olacağız. Bir sorunu da varsa hızlı bir şekilde çözeceğiz."

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