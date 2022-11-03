Kars'ta kendisini rahatsız eden kişiyi öldüren kızın yargılanması sürüyor

KARS (AA) - Kars'ın Arpaçay ilçesinde kendisini rahatsız ettiği iddiasıyla tartıştığı kişiyi köy meydanında öldüren lise öğrencisi A.E'nin yargılanmasına devam edildi.

Kars 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tanık Ç.M. ve taraf avukatları katıldı. Duruşmaya geçen celse tahliye edilen sanık A.E. ise katılmadı.

Tanık Ç.M. ifadesinde o dönem okul müdür vekili olduğunu ifade ederek, "A.E'nin amcası ve dayısı köyde bir kişinin kızı rahatsız ettiğini ve kaçırma talebinin olmasından dolayı okulda ve pansiyonda gerekli önlemleri almamızı istedi. Biz de durumu okul polisine bildirdik. Daha sonra okulda yapılan aramada bir maket bıçağı bulundu ve bu maket bıçağının da A.E'ye ait olduğu tespit edildi. Ailesi ile yapılan görüşmede, A.E'nin okula maket bıçağı ile gidip geldiğini bildirdik. Ben bu olaylara birebir şahit olmadım, okuldaki diğer öğretmenlerden duydum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin tamamlanması amacıyla duruşmayı 16 Şubat 2023'e erteledi.

- Olay

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Kardeştepe köyünde kendisini rahatsız ettiği iddiasıyla 28 Şubat'ta tartıştığı Birdal Doğan'ı evinin yakınındaki köy meydanında silahla vurarak öldüren Şehit Engin Yılmaz Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi A.E. hakkında hazırlanan iddianamede, "Tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıla kadar hapis istenmişti.

Sanık, 5 Temmuz'daki ilk duruşmada tahliye edilmişti.

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