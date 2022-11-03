Sosyal medyada paylaşılan "atla midibüse binme" olayının Türkiye'de yaşanmadığı anlaşıldı

KARS (AA) - Sosyal medyada paylaşılan ve Kars'ta çekildiği iddia edilen "atla midibüse binme" olayının, Türkiye'de yaşanmadığı anlaşıldı.

Bazı sosyal medya hesaplarından "Kars'ta bir kişinin atıyla birlikte otobüse bindiği anlar" notuyla paylaşılan görüntü çok sayıda etkileşim gördü.

Daha sonra bazı hesaplardan görüntünün orijinal halinin paylaşılmasıyla, olayın yurt dışında yaşandığı tespit edildi.

Kars Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Okay Ulakçı, gazetecilere, paylaşılan videonun Türkiye'de çekilmediğini söyledi.

Yanlış bilgilerle paylaşılan videonun, haber sitelerinde araştırılmadan, kaynak gösterilmeden yayınlanmasına üzüldüklerini ifade eden Ulakçı, şöyle konuştu:

"Kesinlikle Kars ile memleketimizle alakası olamayan bir yerlerde çekilmiş, üstüne 'Kars' yazısı yazılmış ve sosyal medyaya atılmıştır. Araştırdık, Kars'la alakası olmayan bir hesap. Videonun devamını da bulduk, yabancı ülkede çekilen bir görüntüdür. Basının bu konuda biraz daha dikkatli olması lazım. Haber sitelerimizin bu haberleri yaparken biraz daha araştırıp medyaya atmaları daha sağlıklı olur. Tabii ki bu böyle kalmayacak, bu konuda Sayın Valimizin de bilgisi olmuştur. Biz de kesinlikle bu konunun takipçisi olacağız, bunu mutlaka açığa çıkaracağız"

Ulakçı, kentin bu tür konularla gündeme gelmesini istemediklerini sözlerine ekledi.

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