Kars’ta keklik avlayan 3 kişiye 17 bin 592 lira ceza

En güzel ve anlamlı Cuma mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yasa dışı keklik avladıkları tespit edilen 3 kişiye 17 bin 592 lira ceza uygulandı.

Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Park Şefliği ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi yasa dışı av yapıldığı ihbarı üzerine çalışma yaptı.

Ekipler, koruma ve kontrol faaliyetleri esnasında ilçeye bağlı Kalebaş köyü Odabaş mevkisinde 3 kişinin yasa dışı avlandığını tespit etti.

17 bin 592 lira ceza kesilen kaçak avcıların 10 keklik vurduğu belirlendi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.