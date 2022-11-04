AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, Kars'ta partililerle bir araya geldi:

KARS (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, "2023 dönemecinde Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan, üzerine aldığı bu sorumluluğu devam ettirecek ve ilerleyen süreçte Türkiye'yi her anlamda dünyanın en büyük 10 devleti arasına sokacak." dedi.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak amacıyla kente gelen İleri, AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen toplantıya katıldı.

AK Parti'nin enerjisini kaybetmeden yoluna devam ettiğini ve büyümenin sürdüğünü belirten İleri, "Biz bu ülkede çarkların kırılmadığını, büyümenin devam ettiğini ve ihracatın arttığını görüyoruz. AK Parti olarak enerjisini yüksek tutan kadrolar olarak her zaman olduğu gibi geleceğe bakıyoruz." dedi.

İleri, bir kesimin yatırımlara karşı bazı söylemlerde bulunduklarını dile getirerek, şöyle konuştu:



"Biz taş üstüne taş koyma siyaseti güderken CHP, ne yapıyor? 1950'lerden beri bunlar aynı siyaseti güttüler. Ömer Çelik Başkanı'mızın deyimiyle 'yıkım siyaseti'. Ben biraz daha 'nefret siyaseti' olarak yorumluyorum. Marmaray, 3'üncü havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı yapılırken genel başkanları çıkıp 'Tuz Gölü'nde alabalık çiftliği kurmaya benzer.' demedi mi? Şimdi biz bu söylemleri nereye koyacağız? Bir siyasetçinin ağzından böyle sözler çıkıyorsa bunun bir sonucu olmayacak mı? Çok ilginç gerçekten. Benzer şeyi TOGG’da da savunma sanayisinde de yaptılar ama çok şükür, Cumhurbaşkanı'mızın liderliğindeki AK Parti, bütün bu söylemleri aştı ve emin adımlarla yoluna devam etti. 2023 dönemecinde Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan, üzerine aldığı bu sorumluluğu devam ettirecek ve ilerleyen süreçte Türkiye'yi her anlamda dünyanın en büyük 10 devleti arasına sokacak."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren İleri, "Genel başkanları, ağzından benim dillendirmekten bile hicap duyduğum korkunç bir iftira ortaya attı yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti teşkilatları adeta uyuşturucu kaçakçılığına göz yummakla itam edildi. Şimdi biz tabii biliyoruz ki bu, siyaset değil. Böyle söylemler siyaset yapmak olamaz. Muhalefette çok temel eksiklikler olduğunu görüyoruz. Türkiye, her şeyden önce bu muhalefeti hak etmiyor. Türkiye, her konuda olduğu gibi muhalefet anlamında da daha iyisini hak ediyor. Maalesef yatırım karşıtlığının da ötesine geçerek terörle araya mesafe koymadığı için zaten problem yaşıyorlar. FETÖ'ye FETÖ diyemeyen bir siyasi kadrodan bahsediyoruz." diye konuştu.

Siyaseti sevgiyle yapmaya çalıştıklarını belirten İleri, "Bu millete daha nasıl hizmet edebiliriz, daha nerede neyi kurabiliriz, neyi inşa edebiliriz?" kaygısıyla yollara döküldüklerini söyledi.



İleri, "Çünkü bizler seviyoruz. Bakın sevgi, çok ayrı bir şey. Karşı tarafta bu sevgi eksikliği var. Bir kişinin bile bir iş yapabilmesi için önce kendisine sevgi duyması lazım. Bir siyasetçinin de bu millete hizmet edebilmesi için bu milleti sevmesi lazım. Milletini seven bir siyasetçi devletine böyle suçlamalarda bulanabilir mi?" dedi.

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