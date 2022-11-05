Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez Kars'ta ziyaretlerde bulundu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KARS (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kars'ta ziyarette bulundu, Türkiye Yüzyılı Eğitim Programı'na katıldı.

Kars Valiliğini ziyaret ederek şeref defterini imzalayan Dönmez, Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz ile bir süre görüşerek kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Dönmez daha sonra Devlet Su İşleri (DSİ) Konferans Salonu'nda, AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığı Teşkilat Akademisince düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Eğitim Programı"na katıldı.

Basına kapalı gerçekleşen programda sunum yapan Bakan Dönmez, Türkiye'nin son yıllarda enerji alanında katettiği mesafeyi ve küresel enerji piyasasındaki gelişmeleri partililere anlattı.

Ziyaretlerde, AK Parti Kars Milletvekilleri Ahmet Arslan ve Yunus Kılıç ile AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın da bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.