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Kars'ta "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi"nde ilk kuralar çekildi

AA

Kars'ta "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi"nde ilk kuralar çekildi

KARS (AA) - Kars'ta Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi" kapsamında 1070 konutun kuraları çekildi.

Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Ahmet Arslan Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen kura törenine, Vali Vekili Muhammed Furkan Tuna, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Rahmi Toktaş, diğer protokol üyeleri ve başvuru yapan vatandaşlar katıldı.

Burada noter huzurunda ilk kurayı çeken Tuna, konutların hayırlı olmasını diledi.

Kurada ismi çıkan hak sahiplerinin adları tek tek okunup dijital ekrana yansıtıldı. Proje kapsamında Kağızman'da 200, Sarıkamış'ta 200, Selim'de 70, il merkezinde de 600 olmak üzere 1070 konut yapılacak.

Tuna, törende, proje sayesinde birçok insanın ev hayalinin gerçek olacağını söyledi.

Böyle bir ana şahitlik ettikleri için çok mutlu olduklarını belirten Tuna, şöyle konuştu:

"Devletimiz bir sosyal devlet olmanın gereği olarak özellikle son yıllarda dar gelirli vatandaşlarımız başta olmak üzere genç girişimcilerimize, engellilere, çiftçilere, esnafa, toplumun hemen her kesimine çeşitli destekler sağlamakta, imkanlar sunmaktadır. Bugüne kadar ilimizde TOKİ tarafından 26 proje gerçekleştirilmiştir. Bu projelerden 24 tanesi tamamlandı, 3 tanesi devam etmektedir. Bu kapsamda ilimiz genelinde şimdiye kadar 3 bin 528 konut tamamlanarak vatandaşlarımıza teslim edilmiştir. 533 konutumuzun ise inşaat çalışmaları devam etmektedir. Bu konutlar da inşallah en kısa sürede hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edilecektir. "

Tuna, "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi" kapsamında kentte 1070 konut yapılacağını belirterek, bu evlerin iki yıl gibi kısa sürede hak sahiplerine teslim edileceğini anlattı.

AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın ise eşi benzeri görülmemiş bir sosyal konut projesinin hayata geçtiğini hatırlatarak, "Bugün Kars'ta bu mutlu anlara şahit olmak çok güzel, vatandaşlarımızın ev alma hayalleri gerçekleşiyor. Bizler eserler ve hizmetler yapmaya devam ediyoruz. Çünkü vatandaşlarımız en iyisini hak ediyor." diye konuştu.

Engelli kocasının yerine kuraya katılan Fatma Aydın da kura çekiminde eşinin adının çıktığını söyleyerek, "Çok mutluyum, Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Projede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ev alanlara da hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.


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