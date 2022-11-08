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Kars'ta sağlıkçılardan diyaliz hastalarına karanfilli moral ziyareti

AA

Kars'ta sağlıkçılardan diyaliz hastalarına karanfilli moral ziyareti

KARS (AA) - Sarıkamış ilçesinde sağlıkçılar, diyaliz hastalarına moral ziyaretinde bulunarak karanfil dağıttı.

Ülke genelinde her yıl 3-9 Kasım tarihlerinde düzenlenen "Organ ve Doku Bağışı Haftası" kapsamında Sarıkamış Devlet Hastanesinde etkinlik yapıldı.

Hastanede açılan stantta, organ bağışının önemine dikkati çekerek vatandaşları bilgilendiren sağlıkçılar, daha sonra diyalize bağlı hastaları ziyaret edip karanfil verdi.

Ziyaretten memnun kalan ve moral bulduklarını ifade eden diyaliz hastaları da sağlık personeline teşekkür etti.

Başhekim Uzman Dr. Paşa Aksoy, AA muhabirine, tedavisi yalnızca organ ve doku nakli ile mümkün olan hastalıkların bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de önemli sorun olduğunu söyledi.

Organ naklinin vücutta görevini yapamayan bir organın yerine canlı bir vericiden veya kadavradan alınan sağlam ve aynı görevi üstlenecek organın nakledilmesi işlemi olduğunu hatırlatan Aksoy, şunları kaydetti:

"Kişinin hayatta iken serbest iradesi ile tıbben yaşamı sona erdikten sonra doku ve organlarının başka hastaların tedavisi için kullanılmasına izin vermesi ve bunu belgelendirmesi de organ bağışıdır. Türkiye organ nakli faaliyetleri için yeterli donanıma, deneyimli nakil ekiplerine ve nakil merkezlerine sahip. Aşılması gereken en önemli sorun kadavra bağış oranındaki yetersizliktir. Unutmamak gerekir ki her bağış yeni bir hayattır. Organ bağışı, insanın insana yapabileceği en büyük yardım olarak tanımlanmıştır."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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