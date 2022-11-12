Memleketinin güzelliklerini dörtlüklerle anlatan Karslı çobanın "şiir" tutkusu

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KARS (AA) - HÜSEYİN DEMİRCİ - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çobanlık yapan 52 yaşındaki Yavuz Selim Ay, yaylada hem hayvanlarını otlatıyor hem de şiir yazıyor.

Handere köyünde çiftçilik ve çobanlık yaparak geçimini sağlayan ilkokul mezunu sağlayan Ay, AA muhabirine, şiir tutkusu nedeniyle yaklaşık 10 yıldır merada hayvan otlatırken yanında kalem ve defter bulundurduğunu söyledi.



- "Uçan bir kelebekten, dereden, ağaçtan etkilenebiliyorsun"

Yavuz Selim Ay, doğada etkilendiklerini şiir olarak defterine aktardığını söyleyerek, "2018 yılında ilk şiir kitabımı çıkardım. Ardından ikinci kitabım da çıktı. Tabiatla kucak kucağa hayvanlarımı otlatıyorum. Derelerden, taşlardan, dağlardan ve ormanlardan etkileniyorum. Bu şekilde şiir yazmaya devam ediyorum. Uçan bir kelebekten, dereden, ağaçtan etkilenebiliyorsun." dedi.

Ay, doğada temiz havada ve sessiz bir ortamda şiir yazdığını belirterek, bazılarında aşk ve sevdaya yer verdiğini dile getirdi.

Şiirlerinin bestelenmesini isteyen Ay, "500 şiir yazdım. 300 tanesi iki kitapta yayınlandı. Şimdi 200 şiirim var, onların da yayınlanması için çalışmalarımı sürdürüyorum." ifadesini kullandı.

Köylülerden Zafer Akbaş da Ay'ın şiir konusunda yetenekli olduğunu ifade ederek, "Selim ağabey bizim köyün hem ozanı hem aşıklık geleneğini yaşatan ve onların izinde gitmeye çalışan birisi. Benim de isteğim, gençlerimiz Selim ağabeyimizden bu aşıklığı, şairliği öğrenip onun izinden gitmesidir." diye konuştu.

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