Kars'ta termometreler sıfırın altında 7 dereceyi gösterdi

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KARS / AĞRI (AA) - Kars'ta sıcaklık sıfırın altında 7 dereceye kadar düştü.

Soğuk havanın yaşamı olumsuz etkilediği kentte, park halindeki araçların camları buz tuttu.

Bazı vatandaşlar araçlarını, üzerine battaniye ve halı örterek soğuktan korumaya çalıştı.

Sarıkamış ilçesinde de soğuk havanın etkisiyle ağaç ve bitkiler kırağı ile kaplandı.

Keklik Vadisi'ndeki dereler ise soğuk hava nedeniyle kısmen buz tuttu.



Ağrı'da da soğuk havanın etkisiyle araçların camları buz tuttu.



Murat Nehri çevresinde ise yeşil ve sarının farklı tonlarına bürünen ağaçlar dron ile görüntülendi.

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