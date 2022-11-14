Sarıkamış'ta "Millet Bahçesi Projesi" çalışmaları devam ediyor

KARS (AA) - Sarıkamış Belediyesinin "Millet Bahçesi Projesi"nde çalışmalar devam ediyor.



İnönü Mahallesi'nde, sarıçam ormanları arasında yapımı devam eden projede, yürüyüş ve bisiklet yolları, kamelyalar, kafeterya ve kır düğün salonu gibi çeşitli alanlar yer alacak.



Belediye Başkanı Harun Hayali, çalışmaların yapıldığı sahada incelemelerde bulunduktan sonra gazetecilere, yaklaşık iki ay önce çalışmaların başladığını söyledi.



Sarıkamış'ın turizmle iç içe ve daha da gelişmesi için yoğun çaba sarf ettiklerini ifade eden Hayali, "İlçemiz kış turizminde önemli bir yere sahiptir. Yeni yapılan oteller, mekanik tesisler, yerli ve yabancı turistlere hizmet vermektedir. Belediye olarak bizler de turizmin 12 aya yayılması ve yöredeki insanlara iş imkanı sağlamak adına bu tür projeleri önemsiyoruz. Millet Bahçesi projemiz tamamlandığında yaz, kış vatandaşlarımıza ve ilçemize gelen yerli yabancı turistlere hizmet vereceğiz." dedi.

Projenin önümüzdeki yılın mayıs ayında tamamlanması planlanıyor.

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