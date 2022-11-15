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Kışın yapılacak kayaklı koşu milli takım seçmelerine asfaltta hazırlanıyorlar

AA

Kışın yapılacak kayaklı koşu milli takım seçmelerine asfaltta hazırlanıyorlar

KARS (AA) - Karslı kayaklı koşu sporcuları, kışın düzenlenecek milli takım seçmelerine asfaltta antrenman yaparak hazırlanıyor.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında yer alan Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı 15 kayaklı koşu sporcusu, kış sezonu hazırlıklarını sürdürüyor.

Havaların soğuduğu bölgede asfaltta antrenman yaparak form tutmaya çalışan sporcular, kış mevsiminde düzenlenecek milli takım seçmelerinde başarı elde etmeyi amaçlıyor.

Trafiğin yoğun olmadığı Kars yolu üzerinde gruplar halinde çalışan genç sporcular, milli takıma seçilme hedefiyle günde 2 saat teknik ve kondisyon antrenmanı yapıyor.


- Karabağ: "İyi hazırlanarak derece almaya çalışacağız"


Kayaklı koşu takımı kaptanı Muhammed Karabağ, AA muhabirine, kışa iyi hazırlanmak için tekerlekli kayaklarla antrenmanları sürdürdüklerini söyledi.

Kayaklı koşunun kondisyona dayalı bir spor dalı olduğuna işaret eden Karabağ, şöyle konuştu:

"Her gün farklı antrenmanlarımız oluyor. Mesela bugün paten stili teknik, klasik stil ve tırmanış antrenmanımızı yapıyoruz. Sabahları tekerlekli kayak, öğleden sonra ise koşu şeklinde çalışıyoruz. Önümüzde milli takım seçmeleri, etap yarışları, daha sonra Balkan yarışları olacak. Biz de bu yarışlara iyi hazırlanarak derece almaya çalışacağız."

Sporculardan Ahmet Karabağ da kar yağmamasına rağmen çalışmalarını azimle sürdürdüklerini anlattı.

Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini belirten Karabağ, "Gençlik ve Spor Bakanlığı'mıza ve Türkiye Kayak Federasyonu'muza desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Kars yolu dışında çalışma alanımız yok. Bu asfalt yolda günde iki saat çalışıyoruz." diye konuştu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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