Kars'ta eski hükümlülere yönelik iş makinesi operatörlüğü kursu açıldı

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KARS (AA) - Kars'ta eski hükümlülere, daha nitelikli hale gelebilmeleri ve iş bulma olasılıklarının yükseltilmesi amacıyla iş makinesi operatörlüğü kursu verilmeye başlandı.



Belediye, Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Özel İdaresi ile Serhat Kalkınma Ajansının (SERKA) ortak yürüttüğü proje kapsamında eski hükümlülere yönelik Gençlik Merkezinde iş makinesi operatörlük kursu veriliyor.



Teorik ve uygulamalı eğitimlerin verileceği kurs sonunda başarılı olanlara sertifika verilecek.

Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Amanvermez, gazetecilere, hükümlülerin tekrar suç işlememesi ve topluma kazandırılması için çalışma yaptıklarını söyledi.



Bu çalışmalardan birisinin de iş makinesi operatörlük kursu olduğunu ifade eden Amanvermez, "Açtığımız iş makinesi operatörlük kursu, yaklaşık bir hafta sürecek. Kursumuzda 10 hükümlü iş makinesi kullanmayı öğrenecek, ardından da sertifikaları verilecek." dedi.



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