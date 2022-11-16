Termometreler Kars ve Ardahan'da gece sıfırın altında 9 dereceyi gösterdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ERZURUM (AA) - Kars, Ardahan ve Ağrı'da soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Termometrelerin gece sıfırın altında 9 dereceyi gösterdiği Kars'ta, park halindeki araçların camları buz tuttu.

Bazı vatandaşlar, araçlarını battaniye, halı ve kartonlarla örterek soğuktan korumaya çalıştı.

Sarıkamış ilçesinde de çobanlar sabah kırağıyla kaplanan arazide hayvanları otlatmaya devam etti.

İlçedeki Acısu Deresi'nin yüzeyi de soğuğun etkisiyle buzla kaplandı.

- Ardahan, Ağrı

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 9 derece ölçüldüğü Ardahan'da ise dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor.

Kentte park halindeki araçların camları buzla kaplandı, bitkiler kırağı tuttu.

Kent sakinlerinden Alper Öner, son günlerde soğuk havanın etkisini arttırdığını belirterek, "Bugün işe başladığımda ilk olarak arabanın camını buzdan temizledim. Artık havalar soğumaya başladı." dedi.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 3,6 derece ölçüldüğü Ağrı’da da park halindeki araçların camları buz tuttu.

Yüksek rakımlı Balık Gölü’nün çevresindeki dağlar da karla kaplandı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.