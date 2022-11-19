DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Esen, Sarıkamış'ta esnaf ziyareti yaptı

KARS (AA) - DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Elif Esen, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.
Partisinin il teşkilatıyla Sarıkamış ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Esen, yöre halkının sorunlarını dinledi.
Esen gazetecilere, Kars bölgesindeki teşkilatlarla saha çalışması yaparak, esnaflarla, vatandaşlarla bir araya gelip sorunları ve çözüm önerilerini değerlendirdiklerini söyledi.
Ziyaretlerde Esen'e DEVA Partisi İl Başkanı Güven Özen ile İlçe Başkanı Burhan Aydın'da eşlik etti.