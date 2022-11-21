Kars'ta hırsızlık anları kameraya yansıyan şüpheliler aranıyor

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KARS (AA) - Kars'ta evden çaldıkları malzemeleri taşıdıkları anlar güvenlik kamerasınca kaydedilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Cumhuriyet Mahallesi Arif Taşçı Caddesi'ndeki binada oturan C.İ, evinden elektronik malzeme çalınması üzerine durumu polise bildirdi.

Yapılan çalışmada, şüphelilerinin bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerine ulaşıldı.

Görüntülerde, iki kişinin olaydan bir gün önce bölgede keşif yaptığı görülüyor.

Sonraki gün taksiyle caddeye gelen zanlılar, evden çaldıkları elektronik malzemeleri valizlerle aynı araca taşıyıp bölgeden uzaklaşıyor.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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