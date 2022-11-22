Kars'ta uyuşturucu ticareti iddiasıyla 8 zanlı tutuklandı

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KARS (AA) - Kars'ta uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 8 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Kent merkezi, Kağızman ve Arpaçay ilçelerinde düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 1 kilo 309 gram esrar, 195 gram sentetik uyuşturucu, 115 gram metamfetamin, 2 hassas terazi, 5 uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı







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